Botafogo lança nova camisa em parceria com a Reebok

Novo manto alvinegro tem novidades. Uma delas é a reposição da fornecedora de materiais esportivos para o centro. Saiba mais!
O Botafogo e a Reebok apresentaram, nesta quarta-feira (3), nas redes sociais, o terceiro uniforme do Glorioso para a temporada 2025-2026. Na cor branca, a camisa faz parte da “Aura 90” e leva o nome “O Mundo é a Nossa Casa”. É o quarto lançamento da coleção. Segundo o clube, a peça celebra a energia alvinegra que ultrapassa fronteiras e transforma cada canto do planeta em território botafoguense.

Em breve, a nova camisa do Mais Tradicional será vendida nas lojas oficiais do clube (físicas e online).

Na camisa, o tecido conta com uma textura sofisticada que une tradição e modernidade. Já a tecnologia empregada pelo Botafogo traz conforto e performance para torcedores e atletas.

O novo uniforme reposicionou o logo Reebok para o centro. A gola é em “V”. O acabamento retilíneo, por sua vez, remete às clássicas camisas históricas da década de 90.

