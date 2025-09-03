Botafogo e Palmeiras se destacam na Confut Sul-Americana: confira os premiados da edição 2025

Leila Pereira supera John Textor em prêmio de melhor gestão na América do Sul; maiores vencedores, Verdão e Glorioso levam cinco troféus cada / Crédito: Jogada 10

A edição de 2025 da Confut Sul-Americana, que celebra profissionais de inúmeras áreas dos bastidores do futebol na América do Sul, teve sua premiação na noite desta quarta-feira (3), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. E diversos clubes brasileiros foram premiados. Foram, ao todo, sete clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, juntamente com a CBF. Os argentinos Boca Juniors e River Plate, assim como empresas de gestão esportiva, também receberam honrarias.

Botafogo e Palmeiras foram os clubes com maior quantidade de prêmios, com cinco. Em seguida, aparecem Atlético e Bahia, com três; São Paulo, com dois, e Corinthians e Fluminense, com um. Por outro lado, a Confederação Brasileira de Futebol foi contemplada com três troféus. Leila Pereira, que levou a melhor sobre John Textor no prêmio de melhor gestão na América do Sul, não compareceu e um representante do clube recebeu o troféu em seu nome. O evento, que ocorre de 2 a 4 de setembro, apresenta, ainda, debates, novidades e inovações para o desenvolvimento do futebol no continente sul-americano. Ao todo, foram avaliadas 33 categorias para escolher o melhor profissional de cada uma delas. Relevância da Lei de Incentivo ao Esporte para as SAF’s Confira a lista de premiados da Confut Sul-Americana 2025 Melhor Programa de Afiliação

River Plate (Argentina)

Melhor TV de Clube

Botafogo TV (Brasil) Melhor Ação Social ou Sustentável

O Patrocínio Que Ninguém Viu – Botafogo (Brasil) Patrocinador Destaque

Betano (Brasil)

Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo

End to End (Brasil) Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena)

Allianz Parque (Brasil) Melhor Ação/Campanha Publicitária

S.A.B – Sociedade Anônima Brahma (Brasil)

Melhor Ação de Inovação/Tecnologia

Impedimento Semiautomático – Final Paulistão 2025 – Federação Paulista de Futebol (Brasil) Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement

Show de Luzes Arena MRV + SuperApp Galo – Atlético Mineiro (Brasil) Melhor Departamento de Licenciamento

Boca Juniors (Argentina)