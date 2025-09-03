Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia goleia o Confiança e fica com uma mão na taça da Copa do Nordeste

Bahia goleia o Confiança e fica com uma mão na taça da Copa do Nordeste

Tricolor teve um começo de jogo avassalador e não deu chance para os donos da casa na partida, se aproximando de mais um título do Nordestão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bahia está mais próximo do pentacampeonato nordestino. Na noite desta quarta-feira (03), o Esquadrão goleou o Confiança por 4 a 1, na Arena Batistão, em Aracaju. Lucho Rodríguez e Willian José, que atuaram juntos no ataque, abriram o marcador, completado por Rodrigo Nestor e Rezende, no segundo tempo. Ronaldo Camarão marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Tricolor só perde o título caso seja derrotado por três gols de diferença na Arena Fonte Nova, no próximo sábado (06). O Dragão vai para a missão de conseguir uma goleada fora de casa para conquistar o título inédito.

Bahia começa o jogo com tudo

O Bahia começou a partida com tudo. Logo aos três minutos, Lucho Rodríguez aproveitou cobrança de escanteio e bateu de primeira para abrir o marcador. O Confiança até tentou dar uma resposta rápida, mas não conseguiu criar oportunidades. Quem conseguiu chegar com perigo foi o Esquadrão, que quase ampliou em arremate de Cauly.

Não demorou muito para o Tricolor marcar  o segundo. Lucho Rodríguez cruzou e Willian José apareceu para coroar a atuação da dupla de ataque. O Bahia seguiu até o intervalo com boas oportunidades. Lucho tabelou com Vitinho e arriscou para defesa de Allan. Depois, Vitinho teve sua oportunidade e parou no goleiro do Dragão. Nos últimos minutos, o uruguaio teve duas grandes oportunidades dentro da área, mas mandou para fora. Os donos da casa tiveram uma oportunidade, em cabeçada para fora de Vitinho.

Confiança responde, mas Tricolor goleia

O Confiança voltou para o segundo tempo empolgado. Luiz Otávio arriscou de fora da área e parou na defesa de Ronaldo. Na segunda chegada, Ronald Camarão aproveitou o chutão de defesa, saiu na cara do goleiro e descontou para os sergipanos. Só que o Bahia não deixou o Dragão comemorar por muito tempo. Rodrigo Nestor cobrou falta na intermediária e, com perfeição, marcou o terceiro.

Depois disso, o jogo ficou morno, sem muitas oportunidades. Já na reta final, o Bahia transformou o placar em goleada. Rezende subiu mais alto que a defesa depois de cobrança de escanteio e fechou o marcador.

CONFIANÇA 1 X 4 BAHIA

Copa do Nordeste – Final (Jogo de ida)
Data e horário: 3 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)
CONFIANÇA: Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson (Matheusinho, 19’/2ºT), Luiz Otávio e Vitinho (Dionísoio, 19’/2ºT); Ronald Camarão, Neto Oliviera e Thiago Santos (Breiner Camilo, 34’/1ºT). Técnico: Luizinho Vieira.
BAHIA: Ronaldo; Fred Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago (Zé Guilherme, 25’/2ºT); Acevedo, Rodrigo Nestor, Cauly e Vitinho (Tiago, 17’/2ºT); Lucho Rodríguez e Willian José (Michel Araújo, 25’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões Amarelos: Remilson (ADC); Rodrigo Nestor (ECB)
Gols: Lucho Rodríguez, 3/1ºT (0-1); Willian José, 26’/1ºT (0-2); Ronald Camarão, 4’/2ºT (1-2); Rodrigo Nestor, 8’/2ºT (1-3); Rezende, 40’/2ºT (1-4)

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar