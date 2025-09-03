Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argentina x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Argentina x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam, nesta quinta-feira (4), às 20h30, no Monumental, em partida que marca despedida de Messi em solo argentino
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Já garantida na Copa do Mundo de 2026, a Argentina recebe a Venezuela, nesta quinta-feira (4), 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Albiceleste lidera a tabela com 35 pontos e quer confirmar a primeira colocação com mais uma atuação sólida. Do outro lado, a Vinotinto está em sétimo, com 18 pontos, e precisa pontuar fora de casa para seguir viva na disputa.

A partida, aliás, marca a última partida de Lionel Messi, pelas Eliminatórias, em territória argentino. Antes de a bola rolar, haverá shows musicais, em um ambiente festivo para receber o craque. Em coletiva, o técnico Lionel Scaloni admitiu que será uma partida “especial e emotiva” e admitiu uma tentativa em mudar o astro de ideia. Do outro lado, Fernando Batista, técnico da Venezuela, disse que quer “estragar” a festa.

Em 28 jogos entre as seleções, a Argentina regista 23 vitórias, contra apenas duas da Venezuela, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno das Eliminatórias, as seleções empataram por 1 a 1.

Onde assistir

A partida entre Argentina e Venezuela, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, aliás, terá a transmissão do SporTV (TV por assinatura).

Como chega a Argentina

A Seleção Argentina chega embalada no topo da classificação e com sequência positiva de resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogando diante da sua torcida, tende a assumir o controle desde o início para construir vantagem e administrar o ritmo. A Albiceste soma 35 pontos, dez a mais que Equador e Brasil, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Em 16 jogos, a seleção soma 11 vitórias, dois empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 72%.

Na lista de convocados, a maior novidade, aliás, foi Flaco López, do Palmeiras. O jogador, portanto, vibrou com sua primeira convocação para a seleção e quer fazer valer a confiança depositada nele. A atual campeã mundial defende também uma invencibilidade de 29 jogos sem ser derrotada, feito que tende a aumentar contra os venezuelanos.

Como chega a Venezuela

Do outro lado, a Venezuela precisa pontuar para manter a corrida por vaga na Copa do Mundo. O time mostra competitividade crescente, mas oscila fora de casa e precisa de mais eficiência nas chegadas. Em Buenos Aires, a estratégia tende a priorizar solidez defensiva e aproveitar erros para contra-atacar.

A Vinotinto, entretanto, sabe da dificuldade. No entanto, basta vencer a Argentina e torcer para a Bolívia perder para a Colômbia. Para o duelo, o comandante argentino Fernando Batista ainda não sabe se poderá contar com José Martínez, que se apresentou mas será reavaliado. Além disso, contará com Yangel Herrera e Jhonder Cádiz, machucados, assim, foram cortados da lista.

ARGENTINA x VENEZUELA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – 17ª rodada
Data-Hora: 4/9/2025 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)
Onde assistir: SporTV (TV por assinatura)
ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada, Nico Paz; Messi, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón. Técnico: Fernando Batista.
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Argentina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar