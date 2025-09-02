Virginia visita estádio do Real Madrid em meio a rumores de romance com Vini Jr

Influencer faz 'Eurotrip' com amigos em Madrid durante Data Fifa e folga de atacante brasileiro / Crédito: Jogada 10

Fazendo uma ‘Eurotrip’ com os amigos, a influenciadora Virgínia Fonseca está em Madrid e visitou o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid. No entanto, o turismo acontece em meio a rumores de romance com Vini Jr, jogador brasileiro que atua no clube espanhol. Aliás, a viagem pela Europa da influenciadora com os amigos começou na última segunda-feira (1), justamente no início da Data Fifa. O atacante não foi convocado, uma vez que cumpriria suspensão automática no primeiro confronto da Seleção e o técnico Carlo Ancelotti optou por um outro jogador, enquanto ele busca conhecer os atletas brasileiros – e já conhece Vini Jr, da sua passagem vitoriosa pelo Real Madrid. Dessa forma, o brasileiro terá alguns dias de folga nesta semana.

Virgínia Fonseca, portanto, está na cidade onde mora o jogador. Ela viajou ao lado de sua equipe pessoal, o assessor Hebert e o maquiador Nikolas Miguel. Além dos seus amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. Os rumores de um possível romance entre a influenciadora e Vini Jr aumentaram nas redes. Assim, alguns fãs passaram a especular que a viagem teve o pretexto de encontrar o camisa 7 do Real Madrid. Dessa forma, a visita no estádio foi filmada e postada nos stories da influencer. Virgínia e seus amigos, portanto, conheceram o museu do clube, viram troféus, imagens e camisas históricas, além de lerem mais sobre a história do clube, que é considerado por muitos, como o maior time de futebol. Aliás, Virgínia revelou que um dos motivos para a visita ao estádio foi o sonho de Herbet, que chegou a chorar ao ver o campo do estádio na arquibancada. Affair entre Virginia e Vini Jr Vírginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira em maio. Já em julho, ela fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama, o que levantou rumores de um romance com o jogador.