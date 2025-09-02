Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco informa que Jair tem lesão nos ligamentos do joelho direito

Volante sofre um carrinho de Matheusinho, do Sport, ainda no primeiro tempo, e leva a pior na disputa pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Vasco divulgou, na manhã desta terça-feira (2), que Jair teve lesão nos ligamentos e nos meniscos do joelho direito por causa da entorse que sofreu no triunfo por 3 a 2 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. No entanto, o Cruz-Maltino não informou a estimativa de prazo inicial de recuperação do atleta, que vinha tendo regularidade sob o comando do técnico Fernando Diniz.

“O Vasco da Gama informa que o atleta Jair realizou exame de imagem que diagnosticou uma lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral, após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport”, publicou o clube carioca.

Na ocasião, o meio-campista sofreu um carrinho de Matheusinho ainda no primeiro tempo e levou a pior na disputa. Depois da jogada, Raphael Claus mandou o jogo seguir. Contudo, teve que paralisar a partida pelo Campeonato Brasileiro para o atendimento médico. Assim, o técnico Fernando Diniz teve que fazer a substituição e colocou Mateus Carvalho em campo.

Balde de água fria

Vale lembrar que o jogador vivia seu melhor momento na temporada. Afinal, ele participou de seis dos últimos sete jogos do time e estufou a rede contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O único em que não atuou (contra o Atlético-MG) foi por suspensão automática.

Por fim, o Vasco chegou aos 22 pontos, está na 15ª colocação e afastou a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento na rodada. Com a pausa da Data Fifa, o time só volta a campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, em 11 de setembro.

