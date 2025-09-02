Vasco informa que Jair tem lesão nos ligamentos do joelho direito

“O Vasco da Gama informa que o atleta Jair realizou exame de imagem que diagnosticou uma lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral, após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport”, publicou o clube carioca.

Na ocasião, o meio-campista sofreu um carrinho de Matheusinho ainda no primeiro tempo e levou a pior na disputa. Depois da jogada, Raphael Claus mandou o jogo seguir. Contudo, teve que paralisar a partida pelo Campeonato Brasileiro para o atendimento médico. Assim, o técnico Fernando Diniz teve que fazer a substituição e colocou Mateus Carvalho em campo.

Balde de água fria

Vale lembrar que o jogador vivia seu melhor momento na temporada. Afinal, ele participou de seis dos últimos sete jogos do time e estufou a rede contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O único em que não atuou (contra o Atlético-MG) foi por suspensão automática.

Por fim, o Vasco chegou aos 22 pontos, está na 15ª colocação e afastou a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento na rodada. Com a pausa da Data Fifa, o time só volta a campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, em 11 de setembro.