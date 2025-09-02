Time que eliminou Manchester United escalou jogador irregular

Meia queniano Clarke Oduor não foi inscrito a tempo pelo Grimsby Town. Clube não será eliminado, mas pagará multa pesada

De acordo com comunicado divulgado pela entidade, o Grimsby terá que pagar cerca de 23 mil euros (aproximadamente R$ 135 mil) por utilizar o meia queniano Clarke Oduor, que entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo e chegou a perder a única cobrança do time na disputa de pênaltis.

A surpreendente eliminação do Manchester United para o modesto Grimsby Town, da quarta divisão inglesa, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (2). Apesar da classificação histórica nos pênaltis, a English Football League (EFL) multou o clube por escalar um jogador de forma irregular.

“A EFL informou que o Grimsby registrou o atleta um minuto após o prazo limite estabelecido pelas regras da Copa da Liga Inglesa. No dia seguinte, o próprio clube identificou o erro e o comunicou à entidade, o que ajudou a reduzir a punição: a entidade aplicou metade do valor da multa de forma suspensa até o fim da temporada.

“Após uma análise detalhada das evidências e levando em conta decisões anteriores em casos semelhantes, o Conselho decidiu manter a penalidade financeira. Foi considerado ainda que a infração não foi intencional e que não houve tentativa de fraude. Desde então, o clube adotou medidas para evitar que situações desse tipo se repitam”, informa a nota oficial da EFL.

Na semana passada, o Grimsby Town obteve uma classificação histórica sobre o United ao vencer por 12 a 11 nos pênaltis, depois de empate por 2 a 2 no tempo normal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.