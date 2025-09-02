Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Time que eliminou Manchester United escalou jogador irregular

Time que eliminou Manchester United escalou jogador irregular

Meia queniano Clarke Oduor não foi inscrito a tempo pelo Grimsby Town. Clube não será eliminado, mas pagará multa pesada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A surpreendente eliminação do Manchester United para o modesto Grimsby Town, da quarta divisão inglesa, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (2). Apesar da classificação histórica nos pênaltis, a English Football League (EFL) multou o clube por escalar um jogador de forma irregular.

De acordo com comunicado divulgado pela entidade, o Grimsby terá que pagar cerca de 23 mil euros (aproximadamente R$ 135 mil) por utilizar o meia queniano Clarke Oduor, que entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo e chegou a perder a única cobrança do time na disputa de pênaltis.

“A EFL informou que o Grimsby registrou o atleta um minuto após o prazo limite estabelecido pelas regras da Copa da Liga Inglesa. No dia seguinte, o próprio clube identificou o erro e o comunicou à entidade, o que ajudou a reduzir a punição: a entidade aplicou metade do valor da multa de forma suspensa até o fim da temporada.

“Após uma análise detalhada das evidências e levando em conta decisões anteriores em casos semelhantes, o Conselho decidiu manter a penalidade financeira. Foi considerado ainda que a infração não foi intencional e que não houve tentativa de fraude. Desde então, o clube adotou medidas para evitar que situações desse tipo se repitam”, informa a nota oficial da EFL.

Na semana passada, o Grimsby Town obteve uma classificação histórica sobre o United ao vencer por 12 a 11 nos pênaltis, depois de empate por 2 a 2 no tempo normal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar