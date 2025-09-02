STJD pretende utilizar vídeo de apostador contra Bruno Henrique

Douglas Barcelos confessa que sabia que atacante seria punido com cartão amarelo em jogo; Julgamento será na quinta-feira, às 9h / Crédito: Jogada 10

A situação de Bruno Henrique, do Flamengo, está prestes a se definir. A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) quer usar como prova contra o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, o vídeo em que o apostador Douglas Ribeiro Pina Barcelos. Na ocasião, ele afirma que sabia que o jogador receberia um cartão amarelo no jogo contra o Santos pelo Brasileiro de 2023. A informação inicial é do “ge”. A Primeira Comissão Disciplinar do STJD vai julgar o atacante Bruno Henrique na quinta-feira, às 9h, por supostamente ter tomado uma advertência que beneficiou apostadores. Ele recebe acusação de atuar de modo prejudicial à equipe que defende e ainda atuar de forma contrária à ética desportiva com fim de influenciar o resultado. O atacante pode ser suspenso por até dois anos, além de outras 24 partidas, e receber multa de até R$ 200 mil.