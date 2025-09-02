São Paulo negocia o retorno de Rigoni a pedido de Crespo

Jogador teve passagem marcante em 2021 e é um desejo do atual treinador do Tricolor para o restante da temporada

Aos 32 anos, Rigoni defende atualmente o León, do México. Ele tem 18 jogos, um gol e uma assistência desde a metade da última temporada. Antes, passou três anos no Austin FC, dos Estados Unidos, com seis gols e seis passes decisivos.

O São Paulo terá uma terça-feira decisiva no mercado da bola. Além da expectativa pela resposta do Al Hilal sobre a liberação de Marcos Leonardo , o clube também abriu conversas para repatriar um velho conhecido: o atacante Emiliano Rigoni. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Eduardo Affonso, da ‘ESPN’.

No Morumbis, o argentino é lembrado pela boa fase em 2021, quando brilhou sob comando de Hernán Crespo e foi peça-chave na Libertadores e no Brasileirão daquele ano. Sua queda de rendimento coincidiu com a saída do técnico e a chegada de Rogério Ceni. Agora, Crespo voltou a endossar seu nome e deu aval para a negociação.

A diretoria tricolor reconhece que a operação não é simples, mas também não descarta a chegada do atleta. Importante destacar que o negócio não está vinculado ao de Marcos Leonardo. Ambos tramitam de forma independente. Aliás, a ideia é que os dois reforços desembarquem juntos, dando mais opções ao setor ofensivo.

O elenco sofre com baixas importantes: Calleri, Ryan Francisco e André Silva seguem lesionados, enquanto Lucas Moura e Oscar ainda não têm previsão de retorno. Até aqui, o São Paulo confirmou apenas as chegadas do lateral-direito Maílton e do zagueiro Rafael Tolói.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.