Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo acerta retorno de Rigoni, encostado no León (MEX)

São Paulo acerta retorno de Rigoni, encostado no León (MEX)

Atacante, que jogou no Tricolor entre 2021 e 2022, está de volta após três anos; passagem pelo México não foi boa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo fechou a repatriação do atacante Emiliano Rigoni, de 32 anos. O jogador, sem espaço no León (MEX), deve assinar por empréstimo sem custos até o fim da temporada com o Tricolor paulista. O anúncio deve ocorrer nas próximas horas desta terça (2/9), último dia de janela para transações internacionais.

A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista argentino Cesar Luis Merlo, e confirmada pelo Jogada10. O contrato do argentino com o time mexicano vai até o fim de 2025, data que se encerra o empréstimo com o São Paulo.

LEIA MAIS: Botafogo tenta a contratação do volante Luan, do São Paulo

Assim, o time do Morumbis avaliará o atleta durante esse período inicial. Depois, já em janeiro, ele ficará livre no mercado, podendo assinar de maneira definitiva com o São Paulo, caso renda no período emprestado.

Esta, afinal, será a segunda passagem de Rigoni pelo Tricolor. A primeira foi entre 2021 e 2022, quando realizou 70 partidas, anotando 13 gols. Além disso, contribuiu com nove assistências no recorte. Depois de destacar pelo São Paulo, o jogador, revelado pelo Belgrano (ARG), se mudou para o Austin (EUA), que disputa a MLS. Foram três temporadas por lá, antes de acertar com o León, clube que defende desde 2024/25. No time mexicano, porém, não se encontrou, anotando apenas um gol em 18 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar