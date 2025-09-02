Santos anuncia mais um reforço, Adonis Frías: ‘Jogar com Neymar é motivação gigante’

Adonis Frías se apresenta à torcida do Santos

Frías também aproveitou a sua primeira entrevista para se apresentar à torcida santista. O defensor argentino prometeu muita entrega com a camisa do clube:

“A torcida pode esperar um jogador com muita atitude e garra. Tecnicamente, gosto de jogar com a bola nos pés, e que ela saia ‘limpa’ lá de trás.”

O atleta, inclusive, chega ao clube com um currículo bastante vitorioso. Ele foi revelado pelo Defensa y Justicia, da Argentina. Pelo seu clube formador, ele conquistou uma Copa Sul-Americana e uma Recopa. Já pelo León, do México, ele foi campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023.

A chegada de Adonis Frías, por fim, encerrou um dia muito agitado no clube. Ele foi o quarto e último reforço anunciado pelo Santos apenas nesta terça-feira (2). Antes, o Peixe anunciou o meia brasileiro Victor Hugo, o atacante argentino Lautaro Díaz e o zagueiro paraguaio Alexis Duarte.

Frías chega para um setor da equipe que passa por uma grande reformulação. O veterano Gil, por exemplo, está negociando a sua rescisão de contrato com o time.

