Santos anuncia mais um reforço, Adonis Frías: ‘Jogar com Neymar é motivação gigante’Zagueiro argentino de 27 anos deixa o León, do México, e assina com o Peixe até o fim de 2028 em um dia agitado no mercado do clube
O Santos anunciou seu quarto reforço no último dia da janela de transferências. O clube contratou o zagueiro argentino Adonis Frías, de 27 anos. O anúncio oficial ocorreu na noite desta terça-feira (2). O defensor, que estava no León, do México, assinou um contrato válido até o fim de 2028. Em sua chegada, ele citou a chance de jogar com Neymar como uma “motivação gigante”.
O novo zagueiro, sem dúvida, se mostrou muito animado e feliz com o acerto. Ele fez questão de exaltar a grande e vitoriosa história do clube e seus ídolos mundiais.
“A história do Santos é incrível e muito conhecida na Argentina, principalmente por jogadores como Pelé e Neymar, e isso dá uma motivação extra ao chegar aqui. Hoje temos o Neymar aqui e também é uma motivação gigante jogar com esta classe de jogador”, afirmou o novo reforço do time da Vila Belmiro.
Adonis Frías se apresenta à torcida do Santos
Frías também aproveitou a sua primeira entrevista para se apresentar à torcida santista. O defensor argentino prometeu muita entrega com a camisa do clube:
“A torcida pode esperar um jogador com muita atitude e garra. Tecnicamente, gosto de jogar com a bola nos pés, e que ela saia ‘limpa’ lá de trás.”
O atleta, inclusive, chega ao clube com um currículo bastante vitorioso. Ele foi revelado pelo Defensa y Justicia, da Argentina. Pelo seu clube formador, ele conquistou uma Copa Sul-Americana e uma Recopa. Já pelo León, do México, ele foi campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023.
A chegada de Adonis Frías, por fim, encerrou um dia muito agitado no clube. Ele foi o quarto e último reforço anunciado pelo Santos apenas nesta terça-feira (2). Antes, o Peixe anunciou o meia brasileiro Victor Hugo, o atacante argentino Lautaro Díaz e o zagueiro paraguaio Alexis Duarte.
Frías chega para um setor da equipe que passa por uma grande reformulação. O veterano Gil, por exemplo, está negociando a sua rescisão de contrato com o time.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar