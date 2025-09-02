Santos anuncia a contratação do atacante Lautaro Díaz

“Quando chegou para mim o contato de um clube tão grande como o Santos, a verdade é que não tinha nada que pensar. Desde então estou com muita alegria, muita vontade de chegar a um clube como esse”, declarou Lautaro.

O Santos anunciou, nesta terça-feira (2), a contratação de Lautaro Díaz. Aos 27 anos, o argentino chega para a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda por empréstimo do Cruzeiro. O contrato, assim, vai até 31 de julho de 2026. Ele vestirá a camisa 21 do Peixe.

Para a composição do sistema ofensivo do Alvinegro, Lautaro, portanto, destacou suas características como um centroavante móvel e se apresentou ao torcedor santista.

“Sou um atacante com muita mobilidade, que busca espaços no campo, não fico preso. Posso jogar à frente do ataque e chego para ajudar a equipe. Se Deus quiser vai sair tudo bem e espero que possamos cumprir todos nossos objetivos”, disse o novo atacante do Santos.

Lautaro Díaz chegou ao Cruzeiro em 2024. Ao todo, foram 42 partidas e quatro bolas na rede. Ele estava sem espaço no time de Leonardo Jardim.

Nascido em Buenos Aires, Lautaro Díaz, aliás, iniciou sua carreira pelo Estudiantes de Caseros e passou pelo Villa Dálmine-ARG antes de chegar ao Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou a Sul-americana de 2022, a Recopa Sul-americana de 2023 e a Super Taça Equador de 2023.