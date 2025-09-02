Presidente da CBF confirma que jogo da Seleção contra o Chile será o último no Brasil antes da Copa

O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou nesta terça-feira (2/9) que o jogo contra o Chile será o último da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026. O duelo, marcado para quinta-feira (4/9), às 21h30 (de Brasília), será no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida vale pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa.

“Clima muito bom, graças a Deus. Esperamos que a Seleção faça um excelente jogo. Nosso último jogo no Brasil antes da Copa do Mundo. Comissão técnica, funcionários, atletas, presidente, todos felizes pelo trabalho que está sendo realizado”, afirmou Xaud.

LEIA MAIS: Em alta no Cruzeiro, Kaio Jorge realiza sonho com estreia na Seleção principal

‘Hexa é questão de tempo’, diz chefe da Seleção

Posteriormente, ele apresentou o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGD), Luciano Hocsman, como chefe de delegação para as próximas duas Datas Fifa. Em tom otimista, Hocsman quebrou o protocolo e falou logo após Samir Xaud, celebrando o momento que a Seleção vive, especialmente no ponto de vista “político administrativo”.

“Vamos quebrar o protocolo. Queria agradecer imensamente ao presidente Samir (Xaud) pela oportunidade de estar podendo compartilhar esses momentos com a Seleção. Queria passar um testemunho, de quem esteve oportunidade de em outro momento exercer essa missão, de que o ambiente, o astral, o trabalho, ele é totalmente diferente do que vinha acontecendo. Não tenho dúvida nenhuma de que o respaldo que a gestão do presidente Samir tem dado tanto do ponto de vista do equilíbrio político administrativo da entidade, quanto da autonomia dos profissionais, principalmente comissão técnica, para exercer seu trabalho”, iniciou Hocsman.