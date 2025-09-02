Lyanco se declara ao Atlético nas redes sociais e fala sobre possível retorno

Sem atuar desde o dia 14 de agosto, zagueiro observa rendimento do time cair sem sua presença em campo / Crédito: Jogada 10

O defensor Lyanco, muito querido pela torcida do Atlético-MG, publicou nas redes sociais uma mensagem que indica um possível retorno aos gramados. Ele está fora desde 14 de agosto, quando sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda, mas garante que a volta está próxima. Na publicação, Lyanco apareceu com a camisa de jogo do Atlético, ao lado de emojis de relógios, espadas cruzadas e mãos em agradecimento. O comentário trazia uma frase de Roberto Drummond, tratada como mantra pela torcida atleticana: “enquanto houver uma camisa preta e branca pendurada no varal…”.