John Kennedy ainda não ‘encanta’ Renato e busca minutagem no Fluminense

Herói do título da Libertadores de 2023 pode aproveitar pausa na Data Fifa para voltar a ter oportunidades no restante da temporada
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Depois de uma passagem irregular pelo Pachuca, do México, John Kennedy retornou ao Fluminense como uma das esperanças de gols. No entanto, o Moleque de Xerém ainda não conseguiu ter grandes minutos dentro de campo com o técnico Renato Gaúcho, que prefere Germán Cano e Everaldo. Os dois, porém, também não vivem grande fase na temporada. Diante disso, o jovem atleta pode tentar aproveitar os treinos para tentar impressionar a comissão técnica e recuperar espaço.

Autor do gol do título da Libertadores de 2023, John Kennedy, aliás, assistiu mais uma atuação abaixo do Tricolor no último domingo contra o Santos. Aos 23 anos, o garoto soma apenas quatro jogos desde seu retorno e soma 82 minutos.

Retorno com poucas oportunidades

A sua estreia aconteceu justamente no clássico contra o Flamengo, que foi a principal vítima do atacante nas categorias de base. Contudo, passou em branco. Depois disso, ele participou das derrotas para São Paulo e Palmeiras, também pelo Campeonato Brasileiro. Com atuações sem brilho, foi para o banco de reservas e ficou seis jogos consecutivos sem entrar. Entrou, enfim, diante do América de Cali, pelas oitavas da Sul-Americana, mas atuou apenas por nove minutos. Por fim, não foi utilizado nos jogos contra Bragantino e Santos.

Mesmo em baixa no Fluminense, JK reforçou sua paixão pelo clube. Ele, afinal, rejeitou uma proposta do Shakhtar Donetsk-UCR, que ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) fixos + 3 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 19 milhões).

Por conta da data Fifa de 1ª a 9 deste mês, o elenco do Fluminense descansa até esta quinta-feira e volta a treinar no CT Carlos Castilho na sexta (5), visando o duelo com o Bahia, no dia 10, no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Fluminense

