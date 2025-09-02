Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Janela das grandes ligas fechada: como fica o Botafogo? Veja os mais valiosos

Clube remonta plantel em plena metade da temporada. Saiba quem são os mais valorizados do Mais Tradicional
Findou-se mais uma janela internacional de transferências das principais ligas europeias. O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, pode, a partir de agora, ter dias de melhor sono.

Desta vez, o mercado foi implacável com o Glorioso e levou nomes de peso da temporada 2024/2025. John (goleiro), Jair (zagueiro), Cuiabano (lateral-esquerdo) e Igor Jesus (centroavante) reforçaram o Nottingham Forest por conta dos laços entre o sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor, e o dono do clube da Premier League, Evangelos Marinakis. O volante Gregore, hoje no Al-Rayyan (QAT), é outra perda considerável. Ao menos, Savarino recusou ofertas da Turquia e do Oriente Médio.

O Botafogo também se reforçou com nomes como Neto, Danilo, Montoro, Tucu, Cabral, Pantaleão, Barrera e Chris Ramos. A grande questão é o tamanho da reformulação no meio da temporada, algo que demonstra como o planejamento para a temporada foi, no mínimo, confuso.

Confira, então, como fica o elenco do Botafogo, naquela tradicionalíssima lista dos mais valiosos. Do menor para o maior. É só clicar aqui!

Tags

Botafogo

