Felipe Melo critica diretoria do Fluminense após goleada para o Flamengo no sub-20: ‘Vergonha’

Ex-jogador já atuou pelos dois clubes ao longo da sua carreira; Filho dele atua na base do Fluminense como volante
Após a goleada do Flamengo em cima do Fluminense por 4 a 0 pelo Campeonato Carioca Sub-20 no último sábado (20), Felipe Melo usou as redes sociais para desabafar sobre a partida. Os gols foram marcados por Guilherme, três vezes, e Joshua.

Vale ressaltar que o filho do ex-jogador, Davi Melo, é volante e faz parte da base do Tricolor. No entanto, ele não entrou em campo. Aliás, ele renovou o contrato recentemente com o Fluminense. A partida foi disputada em Xerém, no Estádio Marcelo Vieira, o que irritou ainda mais Felipe Melo.

“Tomou quatro coco do Flamengo em casa. Eu fui lá assistir o jogo. Foi quatro e devem ter pedido para dar uma segurada, porque podia ser uns oito. E isso porque o Flamengo acabou de ser campeão do mundo. Sabe o que eu acho? Tem que ter cobrança. O treinador tem que ser cobrado. A diretoria tem que ser cobrada. O sub-20 é um passo do profissional. Os cara perder de quatro em casa no clássico? Sem fazer força? Os meninos com cabelo amarelo, time reserva. Eu senti uma vergonha danada. É um absurdo com a instituição”, disse.

