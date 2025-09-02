Felipe Melo critica diretoria do Fluminense após goleada para o Flamengo no sub-20: ‘Vergonha’

Ex-jogador já atuou pelos dois clubes ao longo da sua carreira; Filho dele atua na base do Fluminense como volante

Após a goleada do Flamengo em cima do Fluminense por 4 a 0 pelo Campeonato Carioca Sub-20 no último sábado (20), Felipe Melo usou as redes sociais para desabafar sobre a partida. Os gols foram marcados por Guilherme, três vezes, e Joshua.

Vale ressaltar que o filho do ex-jogador, Davi Melo, é volante e faz parte da base do Tricolor. No entanto, ele não entrou em campo. Aliás, ele renovou o contrato recentemente com o Fluminense. A partida foi disputada em Xerém, no Estádio Marcelo Vieira, o que irritou ainda mais Felipe Melo.