Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians inicia tratativas para renovar contrato de Fabrizio Angileri

Corinthians inicia tratativas para renovar contrato de Fabrizio Angileri

Lateral argentino tem vínculo até dezembro e já pode assinar pré-acordo com outro clube. Timão tenta evitar concorrência
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A diretoria do Corinthians começou a se movimentar para manter o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri no elenco para 2026. O vínculo do argentino expira em dezembro, o que permite ao jogador assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O objetivo do Timão é antecipar-se ao mercado e evitar perder o atleta sem custos.

As conversas ainda são preliminares, mas a tendência é que avancem nos próximos meses. Aos 31 anos, Angileri chegou ao Parque São Jorge em fevereiro, após rescindir com o Getafe, da Espanha. Na ocasião, foi uma indicação do técnico Ramón Díaz.

O argentino assumiu a titularidade no Paulistão, competição conquistada pelo Corinthians, mas perdeu espaço com a evolução de Matheus Bidu sob o comando de Dorival Júnior. Mesmo assim, soma 25 jogos e duas assistências pelo clube, 17 deles como titular.

Corinthians também tem outros atletas para renovar

Antes de abrir negociações mais firmes com Angileri, a diretoria pretende concluir a renovação do zagueiro Gustavo Henrique, que também tem contrato apenas até o fim deste ano. O defensor recebeu sondagens de outros clubes, mas já indicou que prefere permanecer no Timão. A proposta prevê extensão por mais duas temporadas, restando apenas detalhes para a assinatura.

Além de Angileri e Gustavo Henrique, outros nomes da atual equipe vivem situação semelhante: Maycon, Romero e Talles Magno estão em fase final de contrato. No entanto, o clube deve deixar a definição desses casos para os próximos meses, priorizando neste momento os acordos mais adiantados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar