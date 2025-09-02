Corinthians inicia tratativas para renovar contrato de Fabrizio Angileri

As conversas ainda são preliminares, mas a tendência é que avancem nos próximos meses. Aos 31 anos, Angileri chegou ao Parque São Jorge em fevereiro, após rescindir com o Getafe, da Espanha. Na ocasião, foi uma indicação do técnico Ramón Díaz.

A diretoria do Corinthians começou a se movimentar para manter o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri no elenco para 2026. O vínculo do argentino expira em dezembro, o que permite ao jogador assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O objetivo do Timão é antecipar-se ao mercado e evitar perder o atleta sem custos.

O argentino assumiu a titularidade no Paulistão, competição conquistada pelo Corinthians, mas perdeu espaço com a evolução de Matheus Bidu sob o comando de Dorival Júnior. Mesmo assim, soma 25 jogos e duas assistências pelo clube, 17 deles como titular.

Corinthians também tem outros atletas para renovar

Antes de abrir negociações mais firmes com Angileri, a diretoria pretende concluir a renovação do zagueiro Gustavo Henrique, que também tem contrato apenas até o fim deste ano. O defensor recebeu sondagens de outros clubes, mas já indicou que prefere permanecer no Timão. A proposta prevê extensão por mais duas temporadas, restando apenas detalhes para a assinatura.

Além de Angileri e Gustavo Henrique, outros nomes da atual equipe vivem situação semelhante: Maycon, Romero e Talles Magno estão em fase final de contrato. No entanto, o clube deve deixar a definição desses casos para os próximos meses, priorizando neste momento os acordos mais adiantados.