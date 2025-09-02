Conmebol ouve clubes envolvidos em confusão na Sul-Americana nesta terça (2)

Sanção pode ir de retomada do jogo com portões fechados a dupla eliminação / Crédito: Jogada 10

A Conmebol vai realizar audiências nesta terça-feira (2), à partir das 15h (de Brasília), que tem potencial de definir os rumos da disputa da Sul-Americana. Isso porque, em pauta, estará a decisão sobre os trágicos eventos que ocorreram na partida entre Independiente e Universidad de Chile, no último dia 21 de agosto, em Avellaneda. Na prática, a entidade que rege o futebol na América do Sul já teve acesso ao teor das defesas tanto do lado argentino como do lado chileno, já que ambos enviaram a documentação correspondente que tinha prazo até o dia 27 do último mês.

Entretanto, tanto o Rojo como La U tiveram a iniciativa de solicitar uma audiência em caráter presencial na entidade com sede em Luque, no Paraguai. Com o intuito, notoriamente, de tentarem amenizar o quadro em que a Conmebol prometeu medidas duras diante da magnitude do incidente. Com isso, de maneira separada, a equipe jurídica do Independiente e da Universidad de Chile serão ouvidos por três juízes da Unidade Disciplinar da Conmebol. São eles o venezuelano Amarilis Belisario, o paraguaio Eduardo Gross Brown e o brasileiro Lucas Ribeiro. Dentro da defesa do lado argentino, o fundamento está na ideia de que todo o evento teve início por mau comportamento dos torcedores visitantes. Ao ponto, inclusive, de mencionar no relatório situações onde foi “vítima” do que classificou como “ataques violentos e premeditados”. Por sua vez, os chilenos discorrem sobre o fato apontando erros no planejamento de segurança e até mesmo uma incitação a ambiente de maior hostilidade. Nesse sentido, uma declaração do técnico do Rojo, Julio Vaccari, foi usada como exemplo. Na oportunidade, o treinador disse que o Independiente tinha que se classificar mesmo que fosse na base da “trapaça”.