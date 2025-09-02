Confronto entre Brasil x Chile no Maracanã terá show de Ivete Sangalo

Cantora vai se apresentar antes do início da partida pela 17° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

Os torcedores que forem assistir o confronto entre Brasil x Chile, no Maracanã, na próxima quinta-feira (4), também vão assistir um show de Ivete Sangalo. Assim, a cantora vai se apresentar antes do início da partida pela 17° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. “A Ivete está entre as vozes mais conhecidas do Brasil e ninguém melhor do que ela para abrilhantar ainda mais o espetáculo. Ela sempre foi uma torcedora da Seleção Brasileira e tenho certeza de que vai levantar o Maracanã”, disse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud.