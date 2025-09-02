Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Varela sólido, Emerson Royal tem poucas chances no Flamengo

Lateral, um dos reforços nesta janela de transferências, vê uruguaio voando e quase não tem minutos em campo com Filipe Luís
Há mais de um mês no Flamengo, Emerson Royal ainda não conseguiu ter uma grande sequência com o técnico Filipe Luís. Aos 26 anos, o lateral é reserva imediato do uruguaio Varela, que vive uma das suas melhores fases. Ao todo, o jogador atuou somente em cinco partidas (10 contando com Milan) e também já acumula uma lesão desde que estreou pelo Rubro-Negro.

Emerson Royal estreou contra o Atlético, em jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois disso, atuou diante do Ceará, Mirassol e Internacional (Libertadores). No entanto, ele sofreu um estiramento no ligamento central do tornozelo, mas que não foi considerada grave. Ele, entretanto, ficou de fora contra o Inter (2° jogo da Libertadores) e Vitória. Por fim, o lateral entrou nos acréscimos no empate com Grêmio e nem tocou na bola.

Aliás, a média de jogos de Emerson Royal pelas sete temporadas na Europa e contando com os jogos pela Seleção ficou próxima de 34 partidas. Assim, um número bem abaixo dos padrões do futebol brasileiro.

“Óbvio que eu estou longe do que eu pretendo e do que posso entregar. Muito tempo fora dos gramados. Mas é me adaptar o quanto antes”, disse Royal após partida contra o Ceará.

Por outro lado, Varela recebe elogios constantes de Filipe Luís, que fez coro junto à diretoria pela renovação. O lateral se colocou à disposição para jogar no lado esquerdo quando o técnico sofreu com desfalques por ali. A polivalência, afinal, também o ajudou a ganhar pontos no clube.

A carreira de Emerson Royal

O jogador, aliás, passou por poucas lesões ao longo dos últimos anos. A pior aconteceu na panturrilha, sendo a mais grave de sua carreira por ficar quatro meses de recuperação. Além disso, Royal também passou por uma cirurgia no joelho e ficou 40 dias para voltar a campo.

Depois da passagem pelo Atlético, Emerson Royal, assim, foi para Betis em janeiro de 2019. Depois de um início tímido, o lateral se tornou uma das válvulas de escape do clube de Sevilha, terminando a temporada 2019/20 com três gols e seis assistências em 34 jogos.

Na sequência, o lateral se firmou no Tottenham e ficou três temporadas pelos Spurs (2021/22, 2022/23 e 2023/24). Ele disputou 101 partidas e pouco contribuiu ofensivamente. Foram quatro gols e duas assistências, sendo a última delas no dia 6 de agosto de 2022, contra o Southampton, pela Premier League.

Na temporada 2024/25, Royal, aliás, se transferiu para o Milan e, apesar de ter sido titular na conquista da Supercopa da Itália, passou em branco nas 26 vezes que entrou em campo com a camisa rossonera.

