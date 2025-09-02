Clássicos e decisões: o mês de setembro do Fluminense

O mês de setembro será decisivo para o Fluminense. Com o período da Data Fifa, o Tricolor só voltará aos gramados somente no dia 10. A equipe carioca e Bahia decidirão a vaga nas semifinais da Copa do Brasil no Maracanã. Além disso, o time de Renato Gaúcho também vai definir seu futuro na Sul-Americana e, além disso, fará dois clássicos pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo será diante do Bahia para definir o classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Anteriormente, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na Fonte Nova e precisará reverter o resultado no Maracanã. Logo após, já no dia 13, o Flu encara o Corinthians pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro, em clássico nacional.