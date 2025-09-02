Botafogo? Fortaleza? Luan fica no São Paulo

Jogador não quer deixar o Molrumbis. Glorioso fica de mãos vazias no último dia da janela doméstica

No último dia da janela doméstica de transferências, o Botafogo não conseguiu reforçar o seu meio de campo. O Mais Tradicional colocou o volante Luan, do São Paulo, na mira. O Fortaleza era outro clube interessado no jogador. E também ficou de mãos vazias ao fim desta terça-feira (2).

O São Paulo até topava cedê-lo e enxergava o negócio com bons olhos, segundo o canal “Espn”. As ofertas dos clubes eram empréstimos, com opções de compras. Mas Luan não quis sair do Tricolor do Morumbi e avisou o Fortaleza que não iria. Em seguida, o Botafogo recuou e desistiu do jogador.