Atlético e Sampaoli estão apalavrados, e anúncio já começa a ser preparado

Sampaoli e Atlético já tiveram reuniões online para debates esportivos e financeiros. Clube deve oficializar contratação nas próximas horas / Crédito: Jogada 10

A novela está muito próxima do fim. Desde a saída de Cuca, o Atlético procura um novo treinador, mas a tendência é que, nas próximas horas, o nome de Jorge Sampaoli seja confirmado como o novo comandante da equipe mineira. Diretoria alvinegra e treinador já estão apalavrados, conforme apuração do Jogada10. A reportagem não conseguiu confirmar, contudo, se o contrato já foi assinado. A negociação entre Sampaoli e o Galo ganhou força nas últimas horas, após a recusa de Martín Anselmi. O ex-treinador do Porto estava com negociações muito encaminhadas com o clube mineiro. Contudo, na noite dessa segunda-feira, o técnico desistiu e resolveu não assinar contrato.

Com a recusa, a diretoria do Atlético decidiu ouvir a torcida e iniciou as tratativas com Jorge Sampaoli. Inclusive, as partes se reuniram online para finalizar o acordo, tanto financeiro quanto esportivo. Sampaoli chega ao Galo para um dos grandes desafios de sua carreira. Afinal, o Atlético tem sérios problemas em campo, com a equipe apresentando claras dificuldades técnicas. Além disso, no dia 11 de setembro, o clube tem uma decisão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. No primeiro jogo, o alvinegro perdeu por 2 a 0, na Arena MRV. Contudo, outra grande preocupação da torcida é o momento no Campeonato Brasileiro. O Galo é o pior time do returno do torneio nacional e está, atualmente, a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O que foi fundamental O nome de Jorge Sampaoli não estava na primeira lista do Atlético. O treinador já passou pela Cidade do Galo em 2020, mas não deixou saudades na diretoria. Tudo isso por causa de seu jeito explosivo e, de acordo com informações internas, de certa falta de educação.