Arthur Elias faz balanço do trabalho após título da Copa América

Um mês após a conquista invicta, o técnico da Seleção feminina projetou o futuro e os planos para a Copa do Mundo

Um mês após conquistar o título invicto da Copa América, o técnico Arthur Elias fez um balanço do trabalho à frente da Seleção Brasileira feminina. Em entrevista à CBF TV, o treinador analisou o momento e revelou os planos para o futuro. Afinal, o Brasil busca o primeiro título da Copa do Mundo, que será disputada em casa, em 2027. “O maior desafio será justamente chegar lá e conquistar a vitória. Precisamos vencer todos os adversários e fazer uma campanha consistente rumo ao sonho de sermos campeãs (…) Tenho confiança de que estamos no caminho certo, motivados e com uma equipe forte ao meu lado para incentivar as jogadoras”, disse o treinador.