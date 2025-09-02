Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Antes do anúncio do Grêmio, site da CBF ‘vaza’ foto de Willian com a camisa do clube

Imagem do meia-atacante com o uniforme tricolor aparece em seu perfil oficial; o anúncio da contratação é esperado a qualquer momento
O Grêmio ainda não anunciou, mas a CBF já “entregou” a contratação de Willian. O meia-atacante, de 37 anos, apareceu no site oficial da entidade. O jogador, aliás, já está com a camisa do clube gaúcho em sua foto de perfil. A imagem, que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (2), confirma o acerto. O anúncio oficial do clube, portanto, deve ocorrer nas próximas horas.

A imagem do experiente jogador, de fato, viralizou rapidamente na internet. A foto mostra Willian já com o uniforme de jogo do time tricolor. A página oficial do atleta no site da CBF atesta a veracidade de todo o registro. O nome do jogador, contudo, ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) conforme checagem feita pelo Jogada10.

Grêmio deve anunciar Willian a qualquer momento

Apesar da pequena gafe da confederação, a torcida ainda aguarda pelo anúncio oficial do Grêmio. A tendência é que o clube confirme a contratação a qualquer momento. Willian, que estava livre no mercado, deve assinar um contrato longo. O seu novo vínculo com o time gaúcho deve ir até o final da temporada de 2026.

O meia, que retorna ao futebol brasileiro, tem uma carreira de grande sucesso. Ele foi revelado pelo Corinthians, mas foi para a Europa ainda muito cedo, em 2007. No continente, ele brilhou por Shakhtar Donetsk e, principalmente, pelo Chelsea. O jogador, inclusive, disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pela Seleção.

O último clube do experiente jogador na Inglaterra foi o Fulham. Antes, ele teve um polêmico retorno ao Corinthians e voltou pra Europa. Ele não entra em campo, no entanto, desde o dia 10 de maio deste ano. Willian, portanto, precisará de um tempo para recondicionamento físico. De qualquer modo, o Grêmio, enfim, ganha um reforço de enorme peso para a sequência da temporada.

