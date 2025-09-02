Andreas Pereira vai à Academia e elogia o Palmeiras: ‘Orgulho de estar aqui’

Último reforço do Verdão para a temporada custou R$ 63 milhões e assinou contrato até dezembro de 2028 / Crédito: Jogada 10

Último reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, Andreas Pereira esteve na Academia de Futebol nesta terça-feira (2) e passou pelas primeira avaliações funcionais como atleta do clube. Ele chegou ao Brasil na noite da última segunda. “Família Palmeiras, obrigado por todo o carinho que passaram para mim e para a minha família. Estou aqui me sentindo à vontade, fui recebido de braços abertos no clube. Agora é hora de trabalhar e retribuir em campo com tudo que eu possa para que o Palmeiras tenha ainda mais sucesso”, declarou o ex-jogador do Fulham, ao site do clube:

“Agradeço à presidente Leila, ao [diretor de futebol] Anderson Barros, todos que falaram comigo e tornaram possível essa transferência. Meu pai e meus empresários também. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje e defender o Palmeiras. Recebi um carinho imenso do torcedor, minha família também. Ficamos surpresos com a quantidade de comentários no Instagram nos últimos dias, o carinho que senti. Foi especial para mim”, completou o meia. Andreas, de 29 anos, assinou contrato até o fim de 2028. Assim, o Palmeiras pagará 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) ao Fulham, que disputa a Premier League. Andreas Pereira elogia estrutura do Palmeiras Além do clube londrino, Andreas Pereira passou por diversos clubes da Europa, como PSV, Manchester United, Granada, Valencia e Lazio, além de ter defendido o Flamengo. Dessa maneira, o jogador pôde dar um pitaco sobre a estrutura que encontrou no Palmeiras. “A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante”.

Aliás, o Palmeiras volta a campo no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília). O duelo deve marcar a estreia de Andreas Pereira pelo Verdão, afinal ele já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. “Sei que o calendário tem muitos jogos, um atrás do outro. Estou preparado. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube e me sinto pronto para jogar, ajudar a equipe e ajudar o Palmeiras a vencer mais uma vez”, disse o jogador. Reforço pode atuar em qualquer posição do meio de campo Andreas revelou uma conversa com o técnico Abel Ferreira e se colocou à disposição para fazer qualquer função do meio de campo. A princípio, ele deve brigar pela posição de segundo volante, hoje ocupada por Lucas Evangelista.