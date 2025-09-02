América-MG encerra jejum de nove jogos com vitória sobre o Avaí

Com gols de Arthur Sousa e Kauã Diniz, Coelho faz 2 a 0 no Independência, respira na luta contra o Z4 e freia o time catarinense

O primeiro tempo no Independência foi equilibrado. O América, de fato, teve mais posse de bola no início. O Avaí, contudo, cresceu no jogo e criou a melhor oportunidade da etapa. O atacante Emerson Ramon cabeceou sozinho na pequena área. O goleiro estreante Gustavo, no entanto, fez uma defesa espetacular para evitar o gol.

O América-MG encerrou um longo jejum e voltou a vencer na Série B. A equipe superou o Avaí por 2 a 0, com gols de Arthur Sousa e Kauã Diniz, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O jogo, na noite desta terça-feira (2), foi válido pela 24ª rodada. Com a vitória, o América-MG chega aos 25 pontos, mas permanece na 17ª posição, dentro do Z4. Já o Avaí, com 33 pontos, figura agora no 12º lugar da tabela.

Quando o time visitante era melhor, a equipe da casa foi mais eficiente. Aos 33 minutos, o atacante Arthur Sousa aproveitou um belo passe de Stênio. Ele, então, invadiu a área nas costas da zaga e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. O gol, portanto, deu uma vantagem importante para o América-MG ir para o intervalo.

América-MG amplia e controla a vitória

Na segunda etapa, o time da casa voltou com tudo e ampliou o placar. Com apenas sete minutos, o meia Kauã Diniz acertou um chute espetacular. Ele mandou a bola no ângulo e marcou um golaço para fazer o 2 a 0. O gol, aliás, deu a tranquilidade que o Coelho precisava para controlar o resto da partida.

O Avaí, no entanto, não se entregou e ainda tentou uma reação. O atacante Cléber exigiu outra grande defesa do goleiro Gustavo. O América, por sua vez, também teve chances de ampliar, principalmente com Paulinho. O apito final, enfim, selou o fim do longo jejum de nove jogos do time da casa.

AMÉRICA-MG 2×0 AVAÍ

Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data: 02/09/2025

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Arthur Sousa, 33’/1ºT (1-0); Kauã Diniz, 7’/2ºT (2-0)

AMÉRICA-MG: Gustavo; Mariano (Rafa Barcelos, 0’/2ºT), Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral (Aloísio, 18’/2ºT), Kauã Diniz (Yago Souza, 25’/2ºT) e Fer Elizari (Emerson, 0’/2ºT); Stênio, Arthur e Willian Bigode (Arthur Sousa, 14’/2ºT). Técnico: Alberto Valentim.

AVAÍ: César; Raylan (Léo Reis, 35’/2ºT), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, João Vitor (Thayllon, 0’/2ºT), Del Piage (Jamerson, 15’/1ºT) e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber (Hygor, 30’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Cartão amarelo: Kauã Diniz, Yago Souza (AMG); Douglas Teixeira (AVA)