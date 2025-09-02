América-MG encerra jejum de nove jogos com vitória sobre o Avaí

América-MG encerra jejum de nove jogos com vitória sobre o AvaíCom gols de Arthur Sousa e Kauã Diniz, Coelho faz 2 a 0 no Independência, respira na luta contra o Z4 e freia o time catarinense
O América-MG encerrou um longo jejum e voltou a vencer na Série B. A equipe superou o Avaí por 2 a 0, com gols de Arthur Sousa e Kauã Diniz, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O jogo, na noite desta terça-feira (2), foi válido pela 24ª rodada. Com a vitória, o América-MG chega aos 25 pontos, mas permanece na 17ª posição, dentro do Z4. Já o Avaí, com 33 pontos, figura agora no 12º lugar da tabela.
O jogo
O primeiro tempo no Independência foi equilibrado. O América, de fato, teve mais posse de bola no início. O Avaí, contudo, cresceu no jogo e criou a melhor oportunidade da etapa. O atacante Emerson Ramon cabeceou sozinho na pequena área. O goleiro estreante Gustavo, no entanto, fez uma defesa espetacular para evitar o gol.
Quando o time visitante era melhor, a equipe da casa foi mais eficiente. Aos 33 minutos, o atacante Arthur Sousa aproveitou um belo passe de Stênio. Ele, então, invadiu a área nas costas da zaga e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. O gol, portanto, deu uma vantagem importante para o América-MG ir para o intervalo.
América-MG amplia e controla a vitória
Na segunda etapa, o time da casa voltou com tudo e ampliou o placar. Com apenas sete minutos, o meia Kauã Diniz acertou um chute espetacular. Ele mandou a bola no ângulo e marcou um golaço para fazer o 2 a 0. O gol, aliás, deu a tranquilidade que o Coelho precisava para controlar o resto da partida.
O Avaí, no entanto, não se entregou e ainda tentou uma reação. O atacante Cléber exigiu outra grande defesa do goleiro Gustavo. O América, por sua vez, também teve chances de ampliar, principalmente com Paulinho. O apito final, enfim, selou o fim do longo jejum de nove jogos do time da casa.
AMÉRICA-MG 2×0 AVAÍ
Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
Data: 02/09/2025
Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Arthur Sousa, 33’/1ºT (1-0); Kauã Diniz, 7’/2ºT (2-0)
AMÉRICA-MG: Gustavo; Mariano (Rafa Barcelos, 0’/2ºT), Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral (Aloísio, 18’/2ºT), Kauã Diniz (Yago Souza, 25’/2ºT) e Fer Elizari (Emerson, 0’/2ºT); Stênio, Arthur e Willian Bigode (Arthur Sousa, 14’/2ºT). Técnico: Alberto Valentim.
AVAÍ: César; Raylan (Léo Reis, 35’/2ºT), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, João Vitor (Thayllon, 0’/2ºT), Del Piage (Jamerson, 15’/1ºT) e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber (Hygor, 30’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno César Chaves Vieira (PE)
VAR: Douglas Marques das Flores (SP)
Cartão amarelo: Kauã Diniz, Yago Souza (AMG); Douglas Teixeira (AVA)
Jogos da 24ª rodada da Série B
Quinta-feira (28/8)
Remo 0x1 Criciúma
Sexta (29)
Operário 1 x 0 Coritiba
Sábado (30)
CRB 2 x 0 Paysandu
Goiás 2 x 3 Botafogo-SP
Athletico 2 x 1 Novorizontino
Domingo (31)
Atlético-GO 2 x 0 Amazonas
Volta Redonda 0 x 2 Athletic
Segunda (1/9)
Chapecoense 2 x 2 Vila Nova
Ferroviária 2×2 Cuiabá
Terça (2/9)
América-MG 2 x 0 Avaí
