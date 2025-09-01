West Ham recusa proposta do Aston Villa por Lucas Paquetá

West Ham recusa proposta do Aston Villa por Lucas PaquetáProposta fracionada em três não agrada Hammers, que não pretendem abrir mão de brasileiro, convocado para a Seleção Brasileira
O West Ham recusou a proposta do Aston Villa por Lucas Paquetá nesta reta final de janela de transferências. Assim, durante o final de semana, o brasileiro, que se apresentou à Seleção Brasileira para a Data-Fifa, chegou a beijar o escudo de seu clube após o gol contra o Nottingham Forest pela Premier League.
Em meio às limitações do Fair Play Financeiro, o clube de Birmingham precisou fracionar a proposta de 47 milhões de libras (R$ 347 milhões) em três: empréstimo, obrigação de compra após um ano e bônus.
No entanto, os Hammers não querem abrir mão do brasileiro para a sequência da temporada. Nesse sentido, o jogador embarcou para o Rio de Janeiro para voltar à Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
O camisa 10 do West Ham já se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis. Cabe destacar que esta é a primeira convocação do meio-campista em 2025, após ser absolvido da acusação de envolvimento em apostas esportivas.
A tendência é que Paquetá volte a chamar a atenção de outros clubes europeus em janeiro. Neste início de temporada, são três gols em quatro jogos e seu valor gira em torno de 50 milhões de libras (R$ 369 milhões).