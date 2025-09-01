West Ham recusa proposta do Aston Villa por Lucas Paquetá

Proposta fracionada em três não agrada Hammers, que não pretendem abrir mão de brasileiro, convocado para a Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

O West Ham recusou a proposta do Aston Villa por Lucas Paquetá nesta reta final de janela de transferências. Assim, durante o final de semana, o brasileiro, que se apresentou à Seleção Brasileira para a Data-Fifa, chegou a beijar o escudo de seu clube após o gol contra o Nottingham Forest pela Premier League. Em meio às limitações do Fair Play Financeiro, o clube de Birmingham precisou fracionar a proposta de 47 milhões de libras (R$ 347 milhões) em três: empréstimo, obrigação de compra após um ano e bônus.