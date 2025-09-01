Volante do Botafogo que treina com a Seleção deve ir para a Bélgica

Huguinho está a caminho do RWDM Brussels, clube que também pertence ao big boss John Textor. Saiba mais detalhes!

O Botafogo negocia a saída do volante Huguinho para a Bélgica, por empréstimo. Nesta semana, aliás, ele recebeu uma convocação da comissão técnica de Carlo Ancelotti para integrar os treinos da Seleção Brasileira, na Granja Comary. O destino do jovem cabeça de área será o RWDM Brussels, clube que também pertence ao sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor. A informação é do “Canal do TF”.

Como a janela belga só fecha na próxima semana (8 de setembro), não há pressa para concretizar o negócio.