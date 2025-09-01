Versão de Léo Pereira colide com a de Tainá Militão em disputa por pensão; entenda o caso

Após a polêmica, exposta em vídeos na matéria, o zagueiro rubro-negro entrou com nova ação contra a ex-mulher alegando "má-fé" / Crédito: Jogada 10

A disputa judicial envolvendo Tainá Militão e Léo Pereira tomou novos rumos desde a divulgação das primeiras informações sobre supostas dívidas de pensão alimentícia. De um lado, acusações por parte da mãe dos filhos do zagueiro do Flamengo de atrasos no pagamento, enquanto do outro, Karoline Lima, atual companheira do jogador, rebate toda versão. Karoline Lima entrou na polêmica para defender o namorado ao acusar Tainá de ‘má-fé’ — expressão usada no novo processo do zagueiro rubro-negro contra Militão. A influencer garante que Léo cumpriu com todas obrigações financeiras em prol das crianças dentro do prazo, mas que a mãe de Matteo e Helena agora exige valores referentes à sua faculdade de medicina.

Neste sentido, o imbróglio expõe duas versões divergentes e que seguem em choque. Tainá afirma lutar pelo cumprimento integral da pensão dos filhos, enquanto Karoline insiste que a cobrança envolve benefícios pessoais da ex-mulher. Entre acusações e documentos apresentados publicamente, a Justiça terá de apontar qual narrativa prevalece. O que diz Tainá Militão? A ex-companheira sustenta que a intimação recebida por Léo teve relação direta com valores devidos às crianças. Ela chegou a compartilhar prints que, em sua versão, se referem integralmente a quantias ligadas aos filhos. “Aqui tá a prova que ele estava devendo, sim, a pensão alimentícia das crianças. Até porque, se ele não estivesse devendo, não teria porque ele ter pago hoje, né? Porque ele só tinha 72 horas para fazer o pagamento, senão ele seria preso”. Em meio à afirmação, Tainá também mostrou provas de valores recebidos pelo ex-companheiro no mesmo dia em que a polêmica explodiu nas redes sociais. Militão ainda relembrou situações delicadas da vida conjugal com o zagueiro.