Vegetti alcança temporada mais artilheira pelo Vasco

2025, aliás, já é o ano em que o Pirata mais balançou as redes na carreira; contra o Sport, argentino chegou aos 24 gols no ano

Artilheiro do Brasil em 2025, o atacante Vegetti tem outro número para se orgulhar. No último domingo (31/8), ao marcar na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, o Pirata chegou aos 24 gols pelo Vasco na temporada. Dessa forma, supera os 23 marcados em 2024 e atinge seu ano mais goleador vestindo a Cruz de Malta. É também sua principal temporada na carreira no quesito bolas nas redes.

O argentino, afinal, é o vice-artilheiro do Brasileirão, agora com 12 gols. Ele empata com o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo. Ambos estão atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que já balançou 15 vezes as redes adversárias.