Soteldo, do Fluminense, se apresenta à seleção da Venezuela

Atacante foi o único jogador do Tricolor a ser convocado para esta Da Fifa e estará à disposição para jogos contra Argentina e Colômbia
Único jogador do Fluminense a ser convocado para esta Data Fifa, o atacante Yeferson Soteldo se apresentou, nesta segunda-feira (1), à seleção da Venezuela para as próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atleta tricolor está à disposição do técnico Fernando Batista.

O primeiro confronto da Venezuela na próxima Data FIFA será no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h30, contra a Argentina, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Cinco dias depois, a seleção recebe a Colômbia, no Estádio Monumental de Maturín. O confronto será na terça-feira (09/09), às 20h30.

Pelo Fluminense, Soteldo chegou no decorrer do Mundial de Clubes e acumula nove jogos pela equipe carioca. Ele foi titular em três jogos e começou na reserva no restante. Por fim, ainda não conseguiu balançar as redes até o momento.

A Venezuela ocupa a sétima colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A seleção de Soteldo tem 18 pontos somados em 16 partidas e busca sua primeira participação na competição.

Futebol Internacional Fluminense

