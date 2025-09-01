Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo vive horas decisivas pela contratação de Marcos Leonardo

Centroavante de 22 anos pressiona por liberação do Al-Hilal e pode reforçar o Tricolor até o fim de 2025
O São Paulo vive horas decisivas na tentativa de contratar Marcos Leonardo. Faltando pouco tempo para o fechamento da janela de transferências, nesta terça-feira (02/9), o Tricolor ainda depende da autorização do Al Hilal, da Arábia Saudita, para confirmar a chegada do atacante.

O desejo do jogador de 22 anos pesa a favor dos paulistas. Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi para a temporada e barrado pelo limite de estrangeiros no Campeonato Saudita, o centroavante enxerga no retorno ao Brasil a chance de evitar um período de inatividade. O São Paulo trabalha para fechar o acordo ainda nesta segunda (01/9).

O acordo em discussão prevê um empréstimo de quatro meses, até dezembro de 2025. Nesse período, Marcos Leonardo estaria disposto a abrir mão dos salários no Oriente Médio para viabilizar a transferência. Seu estafe negocia diretamente com os dirigentes sauditas, enquanto o São Paulo se mantém preparado para assinar o contrato rapidamente, caso haja o sinal verde.

A Federação Saudita permite que cada clube tenha dez estrangeiros no elenco, mas apenas oito podem ser relacionados em cada jogo. Mesmo assim, ele ficou de fora da lista inicial e busca alternativas para não perder espaço no mercado.

Para o Al Hilal, liberar o atacante também pode ser vantajoso. Afinal, além de reduzir gastos com quem não estará sendo utilizado, a visibilidade no Brasil, especialmente em um time que disputa a Libertadores e pode chegar longe na competição, tende a valorizar o jogador, pensando em uma venda futura.

Marcos Leonardo vem para o São Paulo?

Marcos Leonardo chegou ao Al Hilal em setembro de 2024 por 40 milhões de euros. Desde então, disputou 49 partidas, marcou 29 gols e deu três assistências. Com vínculo até junho de 2029, ele ainda tem futuro a longo prazo no futebol saudita. Contudo, o próximo capítulo de sua carreira pode ser escrito no Morumbis, dependendo apenas da palavra final dos árabes.

