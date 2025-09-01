Santos encaminha contratação de zagueiro paraguaio

Peixe tenta finalizar a negociação com Alexis Duarte, do Spartak Moscou, no último dia da janela de transferências

O Santos encaminhou a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, de 25 anos. O Alvinegro já possui conversas avançadas com o Spartak Moscou, seu clube atual, para a aquisição em definitivo do defensor, que defenderá a seleção paraguaia nesta Data Fifa.

O Peixe negocia os últimos detalhes da transação e as burocracias para fechar o negócio. O clube tem até essa terça-feira (02), para concluir a negociação, já que se enccara a janela de transferências. As partes mantém os valores do negócio sob sigilo.