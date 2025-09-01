Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos conquista título do Brasileiro Feminino A2 após empate com Botafogo

Santos conquista título do Brasileiro Feminino A2 após empate com Botafogo

Sereias da Vila levantam a taça na Vila Belmiro e garantem acesso à elite do futebol feminino junto com outras três equipes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos comemorou no último sábado (30/8) o título do Campeonato Brasileiro Feminino A2 ao empatar por 1 a 1 com o Botafogo, na Vila Belmiro. O resultado confirmou a vantagem construída na partida de ida, quando o time alvinegro venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

As Sereias da Vila começaram a partida pressionando. Laryh quase abriu o placar de cabeça, enquanto Pardal finalizou de perto, mas a goleira Michelle fez grande defesa. Apesar do domínio santista, quem marcou primeiro foi o Botafogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Carol foi derrubada na área por Rafa Andrade e o VAR assinalou pênalti.

Na primeira cobrança, a goleira santista pegou, mas a arbitragem mandou voltar pois a arqueira tinha se adiantado. Na segunda oportunidade, Carol balançou a rede a abriu o placar, reacendendo a esperança das Gloriosas.

Já na segunda etapa, o Santos voltou a equilibrar a partida e conseguiu o gol de empate aos 35 minutos, marcado por Carol Baiana. Ela aproveitou o cruzamento e superou a goleira adversária, garantindo a festa da torcida presente na Vila, que contou com 7.886 pessoas.

Assim, com o resultado, as duas equipes conquistaram o acesso à primeira divisão do Brasileirão Feminino de 2026, acompanhando Fortaleza e Atlético-MG na elite da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar