Santi Moreno mostra entrega em estreia como titular no Fluminense; veja números

Colombiano faz bom 1° tempo, mas - assim como a equipe - tem atuação apagada na etapa final. Porém, dá bons sinais para o restante do ano

Santi Moreno esteve em campo por cerca de 65 minutos. No período, teve 42 ações com a bola, concluindo 81% dos passes arriscados. Sem finalizações na partida, o camisa 30, que atuou pela faixa esquerda do ataque, ficou sobrecarregado com a marcação, chegando a cometer quatro faltas, além de acumular uma interceptação e um desarme.

Apesar de uma atuação bem sofrível no empate com o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, o Fluminense até que tem boas notícias. Um dos novos reforços contratados para o segundo semestre, Santi Moreno recebeu sua primeira chance como titular. O colombiano não teve grandes oportunidades de balançar as redes, porém mostrou que irá lutar pela titularidade no restante da temporada.

Apesar disso, Santi Moreno dá bons sinais para o trocedor tricolor. Velocidade é a principal características do atleta, que ainda precisa mais jogos para ficar 100% entrosado com o time do Fluminense. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho comentou sobre a decisão de iniciar com o jogador.

“Conversei bastante com ele pra ver se ele se sentia bem para começar a partida e ele falou que sim. Ele falou que estava se sentindo bem, mas é normal todo estrangeiro precisa de adaptação, mas essa adaptação ele vai pegar durante os treinamentos e durante os jogos. Por isso eu optei para que ele começasse a partida”, disse Renato Gaúcho.

Com a pausa para a Data Fifa, Santi Moreno tem chances de se adaptar ainda mais no estilo de jogo do Fluminense. A próxima partida será contra o Bahia, no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca precisa de uma vitória para avançar à semifinal do torneio.