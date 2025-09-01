Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Refúgio em haras próprio e posse de cavalo compartilhada: o lado B de Kaio Jorge

Apesar de reservada, a 'versão extracampo' do artilheiro do Brasileirão também lida com rumores de affair com uma influenciadora famosa
Artilheiro desta edição de Brasileirão com a camisa do Cruzeiro, Kaio Jorge lida com uma rotina bem distinta ao futebol nas horas vagas. O pernambucano construiu um haras de 14,5 hectares em Gravatá, município a 80 km de Recife, equipado com piscina, academia, pista de vaquejada e 22 cavalos. Ali, o jogador troca as chuteiras pelas botas e assume a rotina de vaqueiro — algo, aliás, que ele também domina muito bem.

Kaio disse uma vez que o espaço funciona especialmente com um refúgio e que se molda ao local. Ou seja, acorda bem mais cedo para alimentar, escovar e observar os animais. “Quando estou aqui fico 24h com sorriso”, disse anteriormente ao ge.

Contudo, para além de um refúgio pessoal, o espaço também funciona como investimento no mercado da equinocultura. Para se ter uma ideia, o setor movimentou R$ 30 bilhões em 2023.

Paixão herdada da família

A relação com os cavalos vem da infância, inspirada pelo avô Severino Pinto da Silva, o “Seu Sílvio”. Ele quem estimulava o neto a cuidar e se aproximar dos animais. A partir daí, a paixão evoluiu até que levou o atacante a investir pesado no segmento.

Uma de suas primeiras éguas, batizada de Loira Steel, foi adquirida em leilão por R$ 1 milhão. O animal se tornou tão especial que virou tatuagem do jogador, que ainda divide a posse do animal com Ângelo, ex-Santos.

Os planos de Kaio Jorge

O artilheiro da Toca já confessou que “prefere jogar bola a montar”, mas, ainda assim, mantém planos ambiciosos para o lugar. Inclusive, o atacante se inspira em nomes como Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Mano Walter nos projetos para expansão do negócio.

Kaio Jorge sonha em transformar potros em futuros garanhões ou matrizes de alto valor. Ao mesmo tempo, aproveita o contato com o campo para manter as raízes vivas: “Amo Pernambuco! Eu amo estar aqui com meus amigos, amo as comidas. Cuscuz, charque… Amo estar aqui nesse ambiente”.

O gosto pela vida rural também o aproxima de companheiros de time. Em agosto, por exemplo, ele e Lucas Silva levaram Marquinhos a um haras na região metropolitana de Belo Horizonte. Entre cavalos e vídeos publicados nas redes sociais, o trio brincou ao apelidar o companheiro de “novo vaqueiro no pedaço”.

E a vida amorosa?

O desempenho em campo também leva os holofotes à vida pessoal do atacante — longe das baias. Pai de Athena, fruto da relação com Bruna Gomes, o artilheiro recentemente foi visto em clima de proximidade com a influenciadora Vivi Wanderley. Ela, aliás, coleciona mais de 28 milhões de seguidores em suas redes.

Os dois chegaram a jantar juntos recentemente em Belo Horizonte e mantêm interações nas redes sociais, o que intensifica os rumores de um possível romance.

 

