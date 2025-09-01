Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Portimonense supera seus dois goleiros expulsos e, com zagueiro brasileiro na meta, vence Benfica B

Jarleysom assumiu ainda no primeiro tempo a baliza dos algarves, que derrotaram por 2 a 1 o Benfica B
Um fato pra lá de inusitado atraiu os holofotes numa partida que envolveu o Benfica B pela Segunda Liga de Portugal. Em jogo disputado no Seixal, o Portimonense precisou superar a expulsão dos seus dois goleiros para vencer os Encarnados por 2 a 1.  O time de Portimão, aliás, ficou durante todo o segundo tempo com nove jogadores em campo, sendo o zagueiro brasileiro Jarleysom o responsável por assumir a meta dos algarves.

O Portimão abriu o placar logo na primeira grande chance que teve – Ruan marcou aos quatro minutos. Entretanto, o cenário ganhou dramaticidade nos minutos que antecederam o intervalo com as expulsões de seus goleiros. Primeiro, Sébastien Cibois derrubou o atacante Ivan Lima, aos 43′, e levou o cartão vermelho. Douglas, que o substituiu na meta, jogou com a mão fora da grande área quatro minutos depois e também foi expulso para desespero de torcedores e comissão técnica.

Assim, o brasileiro Jarleysom foi para a meta dos algarves e chegou até a fazer algumas boas intervenções durante a etapa final. Ele só não conseguiu impedir o gol de Rodrigo Rêgo, aos 25 minutos. Mas ainda havia tempo para outro episódio improvável: Tamble Monteiro aproveitou vacilo de dois defensores do Benfica B e anotou o gol do triunfo dos portimonenses, apesar da clara desvantagem numérica.

Na reta final, Ivan Lima carimbou a trave defendida por Jarleysom. O Benfica B ainda viu a arbitragem recuar na marcação de um pênalti a seu favor após revisão do VAR já dentro dos 11 minutos de acréscimos.

O Portimonense, assim, cola no pelotão de frente da II Liga, com os mesmos sete pontos de Feirense, Vizela, União de Leiria e Leixões. Já o Benfica B, que ainda não havia perdido na competição, é apenas o 14º colocado, com três pontos.

