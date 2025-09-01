Neymar visita estúdio e decide homenagear o Santos com tatuagem

Adão Rosa, autor de outros trabalhos no craque, expôs o resultado. Camisa 10 do Santos foi ao local com astro do futebol dos EUA / Crédito: Jogada 10

Neymar optou por eternizar a sua relação com o Santos ao fazer uma tatuagem. O camisa 10 visitou um estúdio em São Paulo ao lado de outro atleta profissional, Odell Beckham Jr., que atua no futebol dos Estados Unidos. A escolha do atacante foi homenagear o Alvinegro Praiano com uma arte do escudo do clube em sua coxa direita. Antes do confronto entre Santos e Fluminense pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, no último domingo (31/08), o craque e Odell Beckham Jr já haviam se encontrado. Neymar preferiu tatuar a versão mais recente do escudo do Peixe. No caso, com a presença da coroa de Pelé entre as estrelas que representam os títulos mundiais do clube.

Inclusive, o emblema do Alvinegro Praiano ficou acima de outro trabalho na pele do camisa 10 do Santos. Trata-se da frase “as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”. Os tatuadores Biela Vianna e Danilo Bocão foram os autores do projeto artístico. Assim, Adão Rosa, um dos artistas que mais fez tatuagens em Neymar desde a sua primeira passagem no Peixe e dono do estúdio, compartilhou o resultado final do desenho. “Como tatuador, meu trabalho é transformar sentimento em arte. E quando se trata de alguém que inspira milhões de pessoas no mundo todo, a responsabilidade e a gratidão são ainda maiores. Obrigado, Neymar, por confiar em nós. Eternizar um símbolo tão marcante da sua trajetória é uma honra. Aqui não é apenas tinta. É memória, é legado”, relatou o artista.