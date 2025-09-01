Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United acerta contratação de goleiro belga

Manchester United acerta contratação de goleiro belga

Negócio com o Royal Antwerp gira em torno de 21 milhões de euros, e atleta deve assinar por cinco temporadas com os Red Devils
O Manchester United está perto de anunciar um novo goleiro. Depois de semanas de especulações envolvendo nomes como Emiliano Martínez, os Red Devils chegaram a um acordo para contratar o belga Senne Lammens, do Royal Antwerp.

De acordo com informações da ‘BBC’, o United fechou a negociação por 21 milhões de euros (R$ 134,4 milhões), com valores adicionais em bônus.

Além disso, a imprensa britânica afirma que o jogador deve assinar contrato válido por cinco temporadas com o clube de Old Trafford.

