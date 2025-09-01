Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ligação polêmica de madrugada resulta no fim da colaboração entre Neymar e Virginia

Além da repercussão do caso envolvendo o camisa 10 do Santos, Fonseca também está envolvida em novos rumores sobre Vini Jr., do Real Madrid
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Aquela ligação polêmica de Virginia Fonseca para Neymar, em meio à madrugada, culminou no fim da colaboração da dupla. A notícia foi dada em primeira mão pela própria influenciadora durante uma live recente da ‘WePink’, sua empresa de cosméticos, mas seguida de uma novidade.

De acordo com Virginia, o contrato da parceria — extremamente bem avaliada pelo público — chegou ao fim, e o perfume, que continha o nome do atleta, precisou ser relançado sob outra marca. A dupla lançou o produto em 2023 e contava com expectativa pela continuidade.

A polêmica ligação de Virginia Fonseca para Neymar durante a madrugada culminou no fim da colaboração entre os dois.

“É o mesmo que a gente fez uma colab com uma pessoa, mas o contrato acabou. Aí a gente teve que tirar o perfume com o nome dessa pessoa de linha, mas a gente já relançou. Para homens que gostavam do perfume daquela collab, vocês sabem, tem agora esse. O mesmo, só que com um nome diferente”.

A ligação que gerou o caos

O estopim ocorreu quando Virginia telefonou para o atacante às 2h da manhã, justificando tratar-se de uma conversa sobre patrocínios e arrecadações para o leilão beneficente do jogador. O contato, no entanto, incomodou Bruna Biancardi, mãe das filhas do atacante, e repercutiu nas redes sociais.

“Sempre fiz ligações de trabalho na madrugada. Peço desculpas se não gostou, mas faz parte”, disse Virginia após a repercussão inicial. Em seguida, direcionou o pedido de desculpas à própria Bruna, tentando encerrar a polêmica.

Impacto na relação com Neymar

Ambos posaram juntos de roupão para anunciar o perfume masculino da ‘WePink’, em dezembro de 2023. Os registros à época mobilizaram as redes sociais e causaram expectativas até mesmo na dupla.

“Que honra! O nosso craque entrou para família WePink. Iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança, Ney. Bora pra cima”, celebrou a marca.

Com o rompimento, Virginia passou a evitar até mesmo citar o nome do astro em suas transmissões. Isso para não dar qualquer margem à dúvida quanto ao fim definitivo da colaboração e, paralelamente, da polêmica.

E a vida amorosa?

Bom, enquanto Neymar curte a calmaria da família, Virginia voltou a se aventurar na vida de solteira. Há rumores de um possível affair com Vini Jr., do Real Madrid, praticamente desde seu divórcio com o cantor Zé Felipe, mas nada oficializado.

Depois das polêmicas sobre a presença da influencer no aniversário do atacante, os pombinhos retornaram ao centro das atenções nesta semana. Isso porque a empresária decidiu visitar à capital espanhola, país em que Vini mora, em meio aos rumores de um affair com troca de interações entre eles na web.

