Inter acerta venda de Wesley para o Qatar por R$ 54,4 milhões

Clube gaúcho fica com R$ 27,2 milhões por 50% dos direitos; atacante já está em Doha para assinar com o novo clube, o Al-Rayyan / Crédito: Jogada 10

O Internacional acertou a venda do atacante Wesley. O jogador, de 26 anos, vai defender o Al-Rayyan, do Qatar. A negociação, aliás, tem o valor total de 10 milhões de dólares. O clube gaúcho, que detém 50% do passe, ficará com metade da quantia. O atleta, inclusive, já desembarcou em Doha nesta segunda-feira (1) para assinar o contrato. O valor total da transferência é de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 54,4 milhões). O Inter, de fato, receberá aproximadamente R$ 27,2 milhões. O Palmeiras, que possui a outra metade dos direitos, também lucra com a venda. Uma parte do valor, por fim, será destinada ao Jacuipense, da Bahia, como clube formador.