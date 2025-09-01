Herói do Mundial Sub-20 do Flamengo celebra chance na Seleção

Léo Nannetti foi chamado para participar dos treinamentos com a equipe de Carlo Ancelotti, na Granja Comary, em Teresópolis / Crédito: Jogada 10

Herói do bicampeonato mundial sub-20 do Flamengo, o goleiro Léo Nannetti participou do treino da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (1), na Granja Comary. Afinal, o jovem recebeu a oportunidade de treinar com o time principal comandado por Carlo Ancelotti após a atuação de destaque na decisão contra o Barcelona, no Maracanã, no último dia 23 de agosto. “Sentimento inexplicável. Experiência única o que estou vivendo. Estou treinando com meus ídolos. O Taffarel me deu conselhos durante os treinos. É uma sensação maravilhosa, então tenho que ouvir e aprender ao máximo, assim como com o Hugo (Souza) e Bento, que são dois grandes goleiros que representam a nossa a Seleção”, disse o goleiro do Flamengo em entrevista à CBF TV.