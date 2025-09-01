Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De la Cruz volta a ser titular e busca sequência no Flamengo

Volante, que teve bom desempenho diante do Grêmio, não iniciava uma partida desde maio e agora procura retomada no clube
Aos poucos, De la Cruz vai ganhando espaço no time do Flamengo novamente. No último domingo (31), o uruguaio foi surpresa na escalação e titular pela primeira vez desde maio. Ele ainda recebeu elogios do técnico Filipe Luís após o empate com o Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

“É um jogador que se recuperou, conseguiu ter uma sequência de treinos e está bem de novo. Nos dá muita dinâmica no meio-campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe. Estou muito feliz por tê-lo de volta”, destacou Filipe Luís.

De la Cruz atuou por 76 minutos em campo, bateu duas cobranças de faltas com perigo, fez desarmes, teve boas recuperações de bola e deu bons passes. Ele, aliás, entrou no decorrer do jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão, e também na goleada histórica sobre o Vitória. Antes disso, jogou somente contra o Santos, em 16 de julho, na Vila Belmiro.

Com a Data-Fifa, o uruguaio tem mais tempo para se recuperar, já que não estará à disposição de Marcelo Bielsa para os jogos das Eliminatórias. O treinador da seleção celeste, aliás, se pronunciou sobre o volante do Flamengo.

“O processo com De La Cruz é assim: ele não vai ser convocado. Evidentemente entendemos que está saudável. O vimos jogar nos jogos posteriores à recuperação da lesão que o deixou indisponível. O vimos saudável. Acreditamos que é melhor que quando um jogador está saudável e começa a somar minutos.

Polêmica com Runco

No meio do ano, o jogador teve uma inflamação no joelho esquerdo. Neste período, José Luiz Runco, chefe médico do Flamengo, afirmou, em um grupo de Whatsapp, que Nico teria uma lesão crônica e irreparável. Logo em seguida, ele foi demitido pela diretoria rubro-negra.

Diante da situação, Arrascaeta defendeu o companheiro de equipe. Alguns dias após o episódio, passou uns dias no Uruguai para ficar ao lado da família e “colocar a cabeça no lugar”.

