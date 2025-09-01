David Luiz desmente suposto caso e ameaça à mulher que o denunciou

Relatos indicam que zagueiro teve um relacionamento extraconjugal com a suposta vítima enquanto atuou pelo Fortaleza / Crédito: Jogada 10

O zagueiro David Luiz decidiu se manifestar oficialmente através de suas redes sociais por conta das denúncias de ameaça e perseguição à assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante. A vítima acusa o defensor de intimidá-la enquanto supostamente os dois mantinham um relacionamento extraconjugal. Neste período, o jogador ainda defendia o Fortaleza. Com isso, o atleta, atualmente no Pafos, do Chipre, posicionou-se e desmentiu que tenha sido autor de qualquer infração que recebeu acusações.

“Eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Foi disponibilizado o email do hotel confirmando que eu nunca estive lá. Infelizmente as coisas têm saído do controle, tem sido um momento ruim, muito chato. Errei em trocar mensagens com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela, nem ninguém da minha vida. As medidas legais estão sendo tomadas e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível”, indicou David Luiz. A denúncia do caso ocorreu na segunda-feira passada (25/08), quando a assistente social fez um boletim de ocorrência. Os advogados de Francisca Karollainy solicitaram uma medida protetiva e a Justiça do Ceará lhe concedeu dois dias depois da formalização do BO. “Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos”, aponta a acusação feita pela assistente social. “Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague”, complementou.

Detalhes da acusação contra David Luiz Francisca Karollainy declarou ainda que, após ler as mensagens que recebeu, passou a ter receio de ser vítima dos mesmos crimes, que causaram a morte de Eliza Samudio, em 2010: sequestro seguido de assassinato. As denúncias apontam que David Luiz e a assistente social mantinham conversas pelo Instagram. A mulher tem um filho e é natural de Senador Pompeu, cidade a 266 km da capital cearense. Entretanto, segundo o seu representante jurídico, Francisca Karollainy ia com frequência à Fortaleza com as despesas pagas pelo defensor.