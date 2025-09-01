Corinthians vive impasse com Santos Laguna e desiste de reforços nesta janela

O Corinthians vive um momento de grande dificuldade para acertar com reforços nesta janela de transferências, devido ao transfer ban imposto pela Fifa em decorrência da contratação do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. A punição impede o registro de qualquer novo atleta, forçando o clube a abrir mão de novas contratações.

O Alvinegro chegou a tentar negociar o pagamento da dívida de R$ 40 milhões com os mexicanos em parcelas. O Timão ofereceu inicialmente quatro vezes e depois duas parcelas para quitar 70% do valor. O restante, 30%, seria também parcelado. Entretanto, o Santos Laguna se manteve firme, exigindo o pagamento integral de uma só vez, condição que o Corinthians não tem condições de cumprir neste momento. Assim, não há perspectiva de acordo antes do fechamento da janela, previsto para esta terça-feira (02/9).