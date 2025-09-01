Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians se aproxima de acordo para parcelar dívida com Depay

Atacante holandês receberá R$ 11 milhões em parcelas após clube enfrentar dificuldades financeiras. Pagamentos de luvas também estão programados
O Corinthians chegou a um acordo com Memphis Depay para o parcelamento de R$ 11 milhões em bônus devidos ao atacante holandês. Os detalhes sobre o número de parcelas e prazos ainda estão em negociação entre a diretoria e o estafe do jogador.

O Timão não conseguiu realizar o pagamento integral até 20 de agosto, como previsto em contrato, alegando falta de recursos financeiros. O valor se refere a duas metas alcançadas por Memphis. A presença em mais de 70% das partidas e participação em 29 gols no primeiro período de seu vínculo.

Além dos bônus, o clube se prepara para pagar a segunda parcela das luvas estipuladas em contrato, equivalente a 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões), com prazo até 15 de setembro.

Aliás, o parcelamento chegou a um acordo após Memphis cobrar maior transparência sobre a situação financeira do Corinthians em julho. Na ocasião, o atacante chegou a faltar a um treino, após comunicar à diretoria que havia uma dívida de R$ 6,1 milhões referente ao título do Campeonato Paulista e direitos de imagem atrasados.

O clube quitou os direitos de imagem e parcelou os R$ 4,7 milhões referentes ao título estadual em três vezes. Aliás, o acerto veio com outras bonificações pendentes dos elencos masculino e feminino. Duas parcelas já foram pagas, mas a última está prevista para setembro.

Corinthians

