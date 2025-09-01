Corinthians se aproxima de acordo para parcelar dívida com Depay

Atacante holandês receberá R$ 11 milhões em parcelas após clube enfrentar dificuldades financeiras. Pagamentos de luvas também estão programados / Crédito: Jogada 10

O Corinthians chegou a um acordo com Memphis Depay para o parcelamento de R$ 11 milhões em bônus devidos ao atacante holandês. Os detalhes sobre o número de parcelas e prazos ainda estão em negociação entre a diretoria e o estafe do jogador. O Timão não conseguiu realizar o pagamento integral até 20 de agosto, como previsto em contrato, alegando falta de recursos financeiros. O valor se refere a duas metas alcançadas por Memphis. A presença em mais de 70% das partidas e participação em 29 gols no primeiro período de seu vínculo.