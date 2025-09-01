Corinthians define logística especial para ter Hugo Souza na Copa do Brasil

Convocado pela Seleção, goleiro terá voo fretado após jogo na Bolívia para chegar a tempo da partida contra o Athletico-PR

Para evitar contratempos, o clube alvinegro fretou um voo exclusivo para o retorno do atleta imediatamente após a partida da Seleção. A pressa se explica. Afinal, menos de 24 horas depois do apito final em território boliviano, Hugo precisará estar em campo defendendo o Corinthians em um jogo decisivo.

O Corinthians montou uma operação especial para contar com Hugo Souza na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (10/9), na Neo Química Arena. O goleiro está com a Seleção Brasileira, que enfrenta a Bolívia, um dia antes, em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A preocupação surgiu depois que a CBF antecipou a data do confronto pela Copa do Brasil. Originalmente marcado para o dia 11, o duelo foi adiado para o dia 10 em razão do calendário do Fluminense na Copa Sul-Americana. Sem garantias sobre o retorno conjunto da Seleção, o Timão optou por organizar o deslocamento por conta própria.

A partida entre Brasil e Bolívia acontece às 20h30 (horário de Brasília), uma hora mais cedo do que o habitual, justamente para minimizar os efeitos da altitude de El Alto. Ainda assim, o curto intervalo entre os compromissos torna a logística um desafio.

Além de Hugo Souza, o Corinthians terá outros quatro atletas servindo suas seleções nesta Data Fifa: Ángel Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Memphis Depay (Holanda). À exceção do camisa 10 holandês, que atua contra a Lituânia no dia 7, todos terão jogos próximos ao duelo de quartas de final.

Corinthians em vantagem na Copa do Brasil

Aliás, o Corinthians chega para o duelo contra o Athletico-PR em vantagem. Afinal, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Gui Negão na Ligga Arena, o time de Dorival Júnior precisa apenas de um empate em casa para avançar às semifinais da Copa do Brasil.