Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clube árabe anuncia Matheus Gonçalves, ex-Flamengo

Clube árabe anuncia Matheus Gonçalves, ex-Flamengo

Meia-atacante, que estava sem espaço no time de Filipe Luís, assina contrato até 2027 com o Al Ahli, da Arábia Saudita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Al-Ahli (SAU) anunciou, nesta segunda-feira (1), a contratação do meia-atacante Matheus Gonçalves, que estava no Flamengo. O jogador de 20 anos assinou contrato até 2027. O clube árabe pagará 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) ao Rubro-Negro pelo jogador.

Matheus, aliás, esteve prestes a fechar com a Raposa em meados de julho. Na ocasião, a equipe mineira oferecera 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões) por 50% de seus direitos econômicos. O Flamengo, no entanto, deu para trás e encerrou a negociação. Já o CSKA ofereceu 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), valor também recusado pela diretoria.

Matheus Gonçalves chegou ao Flamengo em 2019 para atuar no sub-15. Começou a carreira profissional, então, em 2022, realizando três partidas. Já em 2023, fez 13 aparições, ganhando oportunidade por empréstimo no Red Bull Bragantino, por onde atuou também em 13 jogos. No ano seguinte, retornou ao Rubro-Negro, alternando entre time de cima e sub-20.

Em 2024, participou de 23 jogos, anotando dois gols. No ano corrente, realizou mais 15 partidas, com outros dois gols. Ele foi titular na final do Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona (ESP), no último sábado (23/8), quando o Fla conquistou o bicampeonato nos pênaltis. Ele, apesar de desperdiçar sua cobrança, contribuiu com uma assistência. Sua última aparição no time titular foi na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 31 de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar